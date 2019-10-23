Алексей Кудашов: «Заявлений об увольнении из СКА писать не собираюсь»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал информацию о возможном уходе из команды. Питерцы проиграли четыре матча кряду.

— Готовим команду к очередному матчу в штатном режиме, — цитирует Кудашова «Фонтанка». — Мы все в хоккейном клубе СКА работаем над исправлением ситуации, есть понимание, как из нее выбираться. Видим у нашей команды большой потенциал и делаем конкретные шаги для улучшения спортивных результатов. Никаких заявлений я не писал. И не собираюсь.

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