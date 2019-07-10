Алексей Кудашов: "Задачи поставлены самые высокие – в СКА других быть просто не может"

Новый главный СКА Алексей Кудашов поблагодарил руководство питерского клуба за доверие. Сегодня 47-летний специалист сменил Илью Воробьева в СКА и в сборной России.

– Должность главного тренера – высочайшая ответственность, тем более в таком клубе как СКА, – приводит официальный сайт клуба слова Кудашова. – Хотел бы поблагодарить руководство за доверие, впереди у нас много работы, чтобы его оправдать.

Задачи поставлены самые высокие – в СКА других быть просто не может. В тренерском штабе у нас полное взаимопонимание, все осознают как свою личную, так и общую ответственность за результат.

Сейчас наша главная цель – грамотно подготовить команду к будущему сезону. Уверен, что проблем с адаптацией ни у кого не возникнет: в нашем коллективе все профессионалы своего дела.

Сейчас нас ждет серьезный этап подготовки к сезону. И мы очень рады будем вновь увидеться с нашими болельщиками как на предсезонных турнирах, так и на играх чемпионата КХЛ. Без сомнения, СКА будет прилагать все усилия, чтобы радовать нашу аудиторию высокими результатами.

"Иногда перемены необходимы". Воробьев – об увольнении, Кудашов – о назначении