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Алексей Кудашов: «Витязь» на ходу, мы предупреждали своих подопечных»

20:45
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Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итог встречи против «Витязя» (2:4).

— «Витязь» на ходу, мы предупреждали своих подопечных: команда играет быстро, самоотверженно, агрессивно, — цитирует тренера официальный сайт команды из Подольска. - Сегодняшняя игра это подтвердила. Наши спецбригады неудачно сработали, потому такой результат. Были голевые моменты, пытались вытащить матч, но не пошло.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.hcvityaz.ru/news/15135/

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