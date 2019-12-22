Алексей Кудашов: «Стараемся дать небольшую свободу игрокам обороны»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:1).

— Тяжелейшая игра. Хорошо, что выиграли — тем более, это последний матч в году перед своими болельщиками в день рождения клуба. Довольны победой и тем, что удалось порадовать зрителей, — цитирует тренера официальный сайт СКА.

— Почему настолько разными получились периоды? Первый у команды не всегда получается ярким.

— Нужно отдать должное «Металлургу», они очень мощно начали. По плану это мы должны были так начать, но пришлось какое-то время обороняться. Хорошо, что во втором периоде перестроились и поменяли игру.

— Зуб фактически сделал два гола. Вы ему развязали руки?

— На самом деле, он и предыдущие матчи отыграл довольно активно. Не всегда получается, но он старается подключаться в атаку. В современном хоккее защитники должны помогать нападающим. Мы стараемся дать небольшую свободу игрокам обороны. Три нападающих не смогут обыграть пятерку соперников без помощи защитников.