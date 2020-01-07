Алексей Кудашов: «Спартак» здорово воспользовался всеми нашими ошибками»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов после поражения от «Спартака» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Хозяева здорово воспользовались всеми нашими ошибками, особенно в первом периоде, — приводит слова Кудашова пресс-служба СКА. — Второй и третий голы — в результате контратак, о чем мы предупреждали наших игроков. Но прозевали. Пытались вытащить матч, старались атаковать, но вратарь надежно сыграл, да и сами не лезли на ворота, мало бросали, не было агрессии. Трижды проиграли «Спартаку»? Будем разбираться, смотреть, готовиться к следующим играм. Игроки, которые вернулись из молодежки? Они должны вернуться в основную команду. Думаю, вы их увидите».