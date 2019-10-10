Алексей Кудашов: «Сейчас очень важный момент: удачу к себе надо разворачивать»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов оценил игру в матче с «Автомобилистом» (2:1 ОТ).

— Тяжелая игра. В первую очередь, в реализации моментов, которых было достаточно. Любая ситуация преодолевается через работу. Чтобы заслужить эти голы, надо еще больше трудиться и работать. Тогда все придет, — приводит слова тренера официальный сайт СКА.

— Тяжелая домашняя серия. Какие главные ее итоги?

— Ясно, что она неудачная, потому что мы проиграли ряд матчей, вошли в эту яму. Залезть в нее легко, а вылезать тяжело. Сейчас очень важный момент: удачу к себе надо разворачивать. В последних матчах начала возвращаться игра, но реализация моментов и удача пока отвернулись от нас. Наша задача — все это вернуть.

— Магнус Хелльберг сыграл первый матч после травмы. Как вам?

— Если команда выиграла, значит хорошо сыграл — пропустил всего один гол.

— В чем причина не самой удачной реализации моментов?

— В первую очередь, важно сказать, что мы играем против сильных соперников, которым не так легко забить. Ну и уверенность нужна: когда одну-две забиваешь, уже залетают голы с лицевой, от своих ворот. Тут все вместе: психология, уверенность, навыки. Что-то тренируется, а что-то приходит только с уверенностью.

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