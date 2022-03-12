Кудашов: «Плохо начали, дали большой гандикап «Северстали», потом отыграться было тяжело»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал шестой матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции с «Северсталью» (2:3).
— По большому счету, эта игра ничем не отличается от предыдущих. Такая же обоюдоострая: со столкновениями, с борьбой. Плохо начали, дали большой гандикап сопернику, потом отыграться было тяжело.
— В конце матче потасовки произошли? Это установка или эмоции?
— Это совершенно нормально, никто не хочет уступать: игроки пихаются, толкаются. Установок не было, просто потолкались.
— Было мало удалений за игру, не считая концовки. Довольны результатом? Как относитесь к моменту с Сергеевым?
— До конца не могу сказать что-то об этом моменте. С игры не так хорошо видно. Доволен одним удалением, есть положительная динамика по сравнению с предыдущими играми, — приводит слова Кудашова сайт «Динамо».
«Северсталь» сравняла счет в серии 3-3. Седьмой матч между командами пройдет 14 марта в Москве.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|12.03
|16:00
|
Северсталь – Динамо М
|3 : 2
|12.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 0