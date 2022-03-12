Кудашов: «Плохо начали, дали большой гандикап «Северстали», потом отыграться было тяжело»

Кудашов заявил, что «Динамо» плохо начало шестой матч против «Северстали» в серии плей-офф

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал шестой матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции с «Северсталью» (2:3).

— По большому счету, эта игра ничем не отличается от предыдущих. Такая же обоюдоострая: со столкновениями, с борьбой. Плохо начали, дали большой гандикап сопернику, потом отыграться было тяжело.

— В конце матче потасовки произошли? Это установка или эмоции?

— Это совершенно нормально, никто не хочет уступать: игроки пихаются, толкаются. Установок не было, просто потолкались.

— Было мало удалений за игру, не считая концовки. Довольны результатом? Как относитесь к моменту с Сергеевым?

— До конца не могу сказать что-то об этом моменте. С игры не так хорошо видно. Доволен одним удалением, есть положительная динамика по сравнению с предыдущими играми, — приводит слова Кудашова сайт «Динамо».

«Северсталь» сравняла счет в серии 3-3. Седьмой матч между командами пройдет 14 марта в Москве.