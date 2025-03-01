Кудашов — об отсутствии Подъяпольского: «Ему надо перевести дух»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал причины отсутствия Владислава Подъяпольского. 1 марта бело-голубые победили «Куньлунь» (6:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— В последних трех матчах Владислав Подьяпольский отсутствует в заявке на матч. Что с ним?

— И в четвертом не появится. Сейчас серию будет играть Моторыгин. Подъяпольскому дадим возможность отдохнуть. Он играл по 15 игр. Ему надо перевести дух. Надо сейчас дать Моторыгину сыграть серию, чтобы он тоже был готов к плей-офф.

В нынешнем сезоне Подъяпольский провел 42 игры и одержал 18 побед.