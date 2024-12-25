Кудашов — о результате матча с «Витязем»: «Нужно забивать. Это закон»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Витязя» (0:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Забивать надо, что тут скажешь. Это закон. Когда ты не забиваешь, то в конце концов соперник находит контратаку.

— Лидеры команды играют очень волнообразно. Нет ли тревоги по этому поводу?

— У меня нет никакого чувства тревоги.

— Артем Михеев впервые в сезоне не попал в заявку. С чем связано?

— Повреждение получил.

После 39 игр регулярного чемпионата московское «Динамо» набрало 49 очков занимает 4 место в Западной конференции.

Федор Носов