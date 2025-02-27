Кудашов — о победе над СКА: «Мы уже на какую игру выходим и не думаем о сопернике»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над СКА (1:0) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— В общем и целом игра удалась. Есть, конечно, компоненты, которые всегда не получаются — таких сегодня, в принципе, тоже было достаточно. Но общий рисунок и выполнение того, чего мы сегодня давали, сегодня было.

Мы уже на какую игру выходим и не думаем о сопернике. Да, мы учитываем игровой стиль соперника, но делаем свое дело. Кто-то играет строже в обороне, поэтому получается тяжелее играть в атаке. Кто-то наоборот. Поэтому мы отталкивались от своих конкретных целей, — передает слова Кудашова корреспондент «СЭ».

«Динамо» одержало пятую победу над СКА в шестом матче этого сезона. Бело-голубые набрали 77 очков и занимают второе место в таблице Западной конференции.

СКА потерпел третье поражение подряд. Команда Романа Ротенберга с 71 очком — на 7-й строчке.