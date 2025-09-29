Кудашов об игре с «Нефтехимиком»: «Был плохой настрой»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал итог матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:3).

— Ваш комментарий по игре?

— Первая половина игры была плохой по движению, по содержанию. Потом, когда стали 2:0 проигрывать, уже включились и под конец нормально стали играть.

— Помешал ли отдых в четыре дня без матчей?

— Три победы до этого, думали, что вышли из кризиса, расслабились. Домашняя игра — был плохой настрой.

— Почему не сработало большинство?

— Отдадим должное сопернику, их вратарь сыграл хорошо, полевые блокировали броски. Играли организованно.

— Центральный нападающий Артем Чернов вышел в четвертом звене с краю, почему выбрали его, а не профильного Александра Кисакова?

— Когда команда играет в большинстве или меньшинстве, большое количество нападающих задействовано. Не хватает центральных. При такой конфигурации состава легче звенья составлять.



«Нефтехимик» с 14 очками идет вторым на «Востоке». У «Динамо» 9 баллов и восьмая строчка в таблице Западной конференции.



Денис Клесарев