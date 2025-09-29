Кудашов об игре с «Нефтехимиком»: «Был плохой настрой»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал итог матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:3).
— Ваш комментарий по игре?
— Первая половина игры была плохой по движению, по содержанию. Потом, когда стали 2:0 проигрывать, уже включились и под конец нормально стали играть.
— Помешал ли отдых в четыре дня без матчей?
— Три победы до этого, думали, что вышли из кризиса, расслабились. Домашняя игра — был плохой настрой.
— Почему не сработало большинство?
— Отдадим должное сопернику, их вратарь сыграл хорошо, полевые блокировали броски. Играли организованно.
— Центральный нападающий Артем Чернов вышел в четвертом звене с краю, почему выбрали его, а не профильного Александра Кисакова?
— Когда команда играет в большинстве или меньшинстве, большое количество нападающих задействовано. Не хватает центральных. При такой конфигурации состава легче звенья составлять.
«Нефтехимик» с 14 очками идет вторым на «Востоке». У «Динамо» 9 баллов и восьмая строчка в таблице Западной конференции.
Денис Клесарев
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
