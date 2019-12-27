Алексей Кудашов: «Приобретений в дедлайн не ждем, Коскиранта команду не покинет»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:0).

— Очень рады победе, потому что игра была очень сложная, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Трибуны гнали «Сибирь» вперед, да и в целом соперник играл организованно. Правильно мы действовали в обороне, в нужный момент забили. Это командная победа.

Приобретений в дедлайн не ждем, Ярно Коскиранта команду не покинет.