Кудашов — о матче с «Салаватом Юлаевым»: «Были моменты, когда мы дали сопернику много вольностей»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (4:2) на Кубке Республики Башкортостан.
— Были моменты, когда мы дали сопернику много вольностей. Это нормально для этого периода. Есть, что поправлять.
— У вас четыре праворуких игрока в большинстве. С чем это связано?
— Вы увидите много разных вариантов. Все будет меняться.
— Довольны формой О'Делла?
— Он только одну игру сыграл. Я его хорошо знаю. Даже если он в какой-то момент подустанет, мы справимся.
— Как вы оцените игру молодого голкипера Моторыгина?
— Он неслучайно сегодня занял место в воротах. У нас трое сильных вратарей.
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|Северсталь
|0
|0
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|СКА
|0
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|Сочи
|0
|0
|0
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|0
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|1
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|0
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|Автомобилист
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|0
|0
|0
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|Адмирал
|0
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|0
|0
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|Ак Барс
|0
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|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
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|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
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|Сибирь
|0
|0
|0
|0
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|Трактор
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|0
|0
|0
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