Алексей Кудашов: «Подколзин был хорош. Он растет и развивается»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал поражение в армейском дерби против ЦСКА (2:3), а также отсутствие в составе Сергея Плотникова.

— Игра была равной, но ЦСКА использовал численное неравенство, отсюда такой результат. Сегодня Подколзин был хорош. Он растет и развивается. Что касается Плотникова, Сережа приболел. Не могу точно сказать, увидим ли мы его в следующем матче. (Алена Гребенькова)