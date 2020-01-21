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Алексей Кудашов: «Подколзин был хорош. Он растет и развивается»

22:51
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Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал поражение в армейском дерби против ЦСКА (2:3), а также отсутствие в составе Сергея Плотникова.

— Игра была равной, но ЦСКА использовал численное неравенство, отсюда такой результат. Сегодня Подколзин был хорош. Он растет и развивается. Что касается Плотникова, Сережа приболел. Не могу точно сказать, увидим ли мы его в следующем матче. (Алена Гребенькова)

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