Алексей Кудашов: «Паузу в работе брать не собираюсь, но никаких переговоров с клубами КХЛ у меня не было»
16:20
Бывший главный тренер СКА и сборной России Алексей Кудашов опроверг слухи о своем назначении в один из клубов КХЛ.
— Никаких переговоров с клубами КХЛ у меня не было. Все это — неправда, — сказал Кудашов в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Уже несколько раз писали, что я кого-то там возглавил, но это неправильная информация. Паузу в работе я брать не собираюсь, готов к предложениям.
Напомним, что в июне Алексей Кудашов покинул пост главного тренера СКА и сборной России. Кроме армейцев, в КХЛ специалист возглавлял подмосковный «Атлант» и ярославский «Локомотив». (Михаил Скрыль)
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