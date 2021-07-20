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Алексей Кудашов: «О'Делл способен усилить любую тройку атаки»

12:06
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал подписание контракта с форвардом Эриком О'Деллом.

20 июля «Динамо» объявило о подписании однолетнего контракта с 31-летним канадским хоккеистом.

«Эрик О'Делл — хороший нападающий, способный усилить любую тройку атаки. Он может сыграть как в центре, так и на краю, как в большинстве, так и в меньшинстве. На Олимпиаде в Корее Эрик стал лучшим по проценту выигранных вбрасываний. Непростые последние два сезона? Не вижу в этом больших проблем. Все зависит от желания игрока. Любой большой профессионал с честью может выйти из ситуации при определенном подходе к работе. Поэтому могу только сказать: «Добро пожаловать!» — приводит слова Кудашова «Динамо».

В прошлом сезоне О'Делл провел 9 матчей за «Сибирь» и набрал 3 (1+2) очка. Форвард пропустил почти целый сезон, получив травму 6 октября 2020 года.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/165791-erik_o___dell_pereshel_v____dinamo__

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