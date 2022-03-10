Кудашов: «Удачно распорядились моментами, поэтому и выиграли «Северсталь»

Кудашов считает, что «Динамо» удачно распорядились моментами, поэтому и выиграло «Северсталь»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Северсталью» (5:2) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022.

— По игре: как и предыдущие, когда-то мы владели инициативой, когда-то соперник. Удачно распорядились нашими моментами.

— Главной задачей было успокоить команду во втором периоде, когда начали удаляться?

— Нет, все было спокойно. Игроки на лавке сами понимали, что делают не так.

— Пятьдесят три броска за матч. Задача была нагружать вратаря «Северстали»?

— Любая игра состоит из того, чтобы забить гол — нужно бросать. Поэтому игроки бросают по воротам.

— Является ли фактор удалений самым плохим?

— За четыре игры у нас 50 минут. Сейчас, даже не знаю, сколько у нас. Это проблема, которую мы пытаемся исправить, — приводит слова Кудашова сайт клуба.

Счет в серии после этого матча стал 3-2 в пользу московского «Динамо». Следующая игра пройдет 12 марта в Череповце.