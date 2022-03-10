Кудашов: «Удачно распорядились моментами, поэтому и выиграли «Северсталь»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Северсталью» (5:2) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2022.
— По игре: как и предыдущие, когда-то мы владели инициативой, когда-то соперник. Удачно распорядились нашими моментами.
— Главной задачей было успокоить команду во втором периоде, когда начали удаляться?
— Нет, все было спокойно. Игроки на лавке сами понимали, что делают не так.
— Пятьдесят три броска за матч. Задача была нагружать вратаря «Северстали»?
— Любая игра состоит из того, чтобы забить гол — нужно бросать. Поэтому игроки бросают по воротам.
— Является ли фактор удалений самым плохим?
— За четыре игры у нас 50 минут. Сейчас, даже не знаю, сколько у нас. Это проблема, которую мы пытаемся исправить, — приводит слова Кудашова сайт клуба.
Счет в серии после этого матча стал 3-2 в пользу московского «Динамо». Следующая игра пройдет 12 марта в Череповце.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|10.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|3 : 2
|10.03
|19:00
|
Ак Барс – Авангард
|4 : 3 ОТ
|10.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|5 : 2