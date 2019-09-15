Алексей Кудашов о Токранове и Хафизуллине: «Думаю, они вернутся через месяц»
20:05
Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от победы над «Йокеритом» (3:2).
— Думаю, зрителям понравилась игра — она была динамичная, жесткая, интересная, держала в напряжении. Хочу выделить спецбригады, да и вообще все командные действия были на хорошем уровне.
— Как Каблуков умудрился вернуться в игру?
— Поначалу были опасения, что у Каблукова что-то серьезное. Но когда боль ушла, поняли, что не так все страшно. Сейчас будем смотреть, как он.
— Когда вернутся Токранов и Хафизуллин?
— Две недели — это минимум. Думаю, через месяц. (Игорь Еронко)
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