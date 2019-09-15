Алексей Кудашов о Токранове и Хафизуллине: «Думаю, они вернутся через месяц»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от победы над «Йокеритом» (3:2).

— Думаю, зрителям понравилась игра — она была динамичная, жесткая, интересная, держала в напряжении. Хочу выделить спецбригады, да и вообще все командные действия были на хорошем уровне.

— Как Каблуков умудрился вернуться в игру?

— Поначалу были опасения, что у Каблукова что-то серьезное. Но когда боль ушла, поняли, что не так все страшно. Сейчас будем смотреть, как он.

— Когда вернутся Токранов и Хафизуллин?

— Две недели — это минимум. Думаю, через месяц. (Игорь Еронко)

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