Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча против «Автомобилиста» (2:5).

— В середине игры были моменты, которые мы не использовали, а «Автомобилист» забил гол, — приводит слова тренера официальный сайт «Авто». — Потом наделали кучу ошибок, которые не позволили выиграть. Хотя игроки старались, но где-то захлестывали эмоции, пропускали контратаки. Отсюда еще моменты, которые создавал соперник. Но старались вытащить матч, не получилось.

— Плохая игра в меньшинстве на вбрасываниях, но хорошая в целом?

— Статистика такая штука, что иногда бывает смотришь лучшего центрального по вбрасываниям — он все выигрывает, а потом, в нужный момент проигрывает. Это хоккей, так получилось.

— Большинство сегодня не работало?

— Мало бросаем — это основная причина. Соперник быстро накатывал, а мы, вместо того, чтобы бросать, делали передачи и отсюда были потери шайбы.

— Подведите итог выездной серии?

— Всегда хочется большего, думаю, что правильно говорить о сегодняшней игре. Две прошлые игры выиграли, хотя и в Челябинске у нас были проблемы. Но, тем не менее, для начала сезона, думаю, что нормально сыграли, хотя сегодняшняя игра немного подмазала впечатление.

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