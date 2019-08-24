Главный тренер СКА Алексей Кудашов рассказал, как изменится тактика команды в предстоящем сезоне.

— Придется варьировать. Во-первых, везде разные размеры площадки, это приходится учитывать. Сезон длинный, как я сказал, во время длинных гостевых серий схемы могут меняться. Наверное, команда станет более гибкой, — цитирует тренера официальный сайт СКА.

— Не видите проблем из-за того, что везде разные площадки?

— На самом деле, не вижу. Есть реалии, которые мы должны принять, подстроиться под них. Ясно, что сезон будет непростым для всех команд, всех тренеров. Такого еще никогда не было, это испытание.

— Как относитесь к трапециям в углах?

— Совершенно спокойно. Если не ошибаюсь, в НХЛ это ввели после того, как Бродер стал выходить в углы и играть там, как полевой хоккеист. Но он один так делал, так что не думаю, что это серьезно повлияет на рисунок игры.