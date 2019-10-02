КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Алексей Кудашов — о причинах поражения от «Ак Барса»

22:20
Теги:

Главный тренер СКА Алексей Кудашов назвал причину поражения от «Ак Барса» (1:2).

— «Ак Барс» с победой — думаю, зрителям игра понравилась: была жесткая, быстрая, с моментами, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев. — Провалили второй период, соперник добавил в скорости, в жесткости, на пятак по-хорошему полез, а мы в этом компоненте проиграли. Это предрешило исход сегодняшней игры.

— Есть ли позитив в том, что, несмотря на трудный характер матча, забросили в концовке и чуть было не вернулись в игру?

— Позитив, естественно, есть, выигрывать третий период важно — значит, физически команда готова, проявляет характер и пытается вытащить игру.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/17740.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир