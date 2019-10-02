Главный тренер СКА Алексей Кудашов назвал причину поражения от «Ак Барса» (1:2).

— «Ак Барс» с победой — думаю, зрителям игра понравилась: была жесткая, быстрая, с моментами, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев. — Провалили второй период, соперник добавил в скорости, в жесткости, на пятак по-хорошему полез, а мы в этом компоненте проиграли. Это предрешило исход сегодняшней игры.

— Есть ли позитив в том, что, несмотря на трудный характер матча, забросили в концовке и чуть было не вернулись в игру?

— Позитив, естественно, есть, выигрывать третий период важно — значит, физически команда готова, проявляет характер и пытается вытащить игру.

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