Главный тренер СКА Алексей Кудашов после победы над «Сочи» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил мнение, что соперник на ходу и показал хорошую игру, сообщает пресс-служба команды из Сочи.

— Тяжелая игра, мы довольны конечным результатом, — приводит слова Кудашова пресс-служба «Сочи». — В игре были как положительные, так и отрицательные моменты. Не очень хорошо начали в атаке, но использовали свой момент. Потом были удаления, в которых проявили самоотверженность и хорошо отыграли. Вратарь в нужный момент поймал шайбы. Командная нацеленность на результат сегодня принесла нам два очка.

У нас в команде много игроков, которые заслуживают еще больше времени. Подколзин — молодой игрок, и мы плавно вводим его во взрослый хоккей. С каждым разом его игровое время увеличивается. Все нормально.

Всегда важно в первую очередь выиграть. Как я сказал — игра была очень сложная, и соперник здорово играл. И моменты хорошие имел. Здесь заслуга всей команды: вратарь вовремя подтащил, самоотверженность игроков. Это очень важно. Тяжелая победа с минимальным счетом, которая придаст нам уверенность.

«Сочи» играл здорово. Команда на ходу, они постоянно набирают очки и находятся в лидирующей группе. Это очень хорошая команда.

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