Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:2).

— Хорошее движение, неплохо играли, — цитирует Кудашова официальный сайт КХЛ. — Довольны результатом и содержанием. Несколько дней перерыва после выезда на Дальний Восток — важный момент. У нас были два выходных, но их нельзя назвать полноценными, потому что народ приходил в себя после сложных игр и длительного перелета. Было время и подготовиться. Надеюсь, перерыв пошел на пользу. Подколзин сыграл нормально, будем и дальше молодежь проверять.

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