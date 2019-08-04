Алексей Кудашов: "Надеемся, что Хафизуллин, Токранов и Белов будут готовы к началу сезона"

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал поражение от "Сочи" (1:2) в рамках матча турнира Sochi Hockey Open.

– Третий период можно занести в актив. Команда начала двигаться. Это было то, что мы бы хотели видеть. Мы поняли, в каком направлении двигаться. Нам есть над чем подумать.

– Токранов, Хафизуллин и Белов не приехали в Сочи. У Токранова и Белова вроде бы операции. Когда они вернутся в строй?

– Не в августе. Токранов может начать тренироваться в конце августа. Надеемся, что все они будут готовы к началу сезона. (Игорь Еронко)

"Сочи" обыграл СКА в матче на турнире Sochi Hockey Open