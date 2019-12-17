КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Алексей Кудашов: «Начало совсем слабое было»

22:58
Теги:

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:3 ОТ).

— Плохое начало и хороший конец, — приводит слова тренера официальный сайт «Северстали». — Больше и комментировать нечего. Начало совсем слабое было. В конце мы разбегались, показали хорошую игру и забили голы. Самое главное, что проявили характер и вытащили встречу.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/42443/1/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир