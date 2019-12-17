Алексей Кудашов: «Начало совсем слабое было»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:3 ОТ).

— Плохое начало и хороший конец, — приводит слова тренера официальный сайт «Северстали». — Больше и комментировать нечего. Начало совсем слабое было. В конце мы разбегались, показали хорошую игру и забили голы. Самое главное, что проявили характер и вытащили встречу.

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