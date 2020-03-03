Алексей Кудашов: «Начало и конец нас подвели немножко»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итог встречи второго матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Витязя» (4:3, 2:0 — в серии).

— Хочу поблагодарить болельщиков, отличная поддержка, — цитирует Кудашова официальный сайт СКА. — Самое главное — выиграли, но начало и конец нас подвели немножко. В середине игры делали то, о чем договаривались: перехватили инициативу, забили нужные голы. Но при счете 4:1 стали позволять себе вольности, поэтому довели до такой нервной концовки.