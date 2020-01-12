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Алексей Кудашов: «Молодые всегда играют волнами. Сегодня действовали хорошо»

22:30
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Главный тренер СКА Алексей Кудашов после победы над московским «Динамо» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи и прокомментировал игру звена молодежной сборной России.

В четвертой тройке питерце вышли нападающий Кирилл Марченко, Егор Морозов и Василий Подколзин. Вместе с ними в пятерке заявлен еще один участник МЧМ — защитник Данила Галенюк. Все игроки выступали на прошедшем молодежном чемпионате мира в Чехии.

«Порадовал результат, — приводит слова Кудашова пресс-слежба «Динамо». — Мы сегодня играли против сильной организованной команды. Хорошее движение было и нацеленность на ворота. Заявка молодежного звена — это риск? Молодые всегда играют волнами. Сегодня действовали хорошо. Мы знаем как вводить ребят и где дать им паузу».

Дополнительная информация

https://www.dynamo.ru/news/98368-millimetryi_neschast_ya

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