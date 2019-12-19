Алексей Кудашов: «Лед был не совсем хороший, поэтому старались играть попроще»
19 декабря 2019, 23:56
Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ на футбольной «Газпром арене».
— Игра шла до гола. До ошибки. Мы ее совершили. Лед был со второго периода не совсем хороший, поэтому старались играть попроще. Шайба постоянно прыгала. Ее ни принять было, ни отдать.
— Не уместнее ли было бы сыграть в менее закрытый хоккей ради такой аудитории?
— Наверное.
— Когда Плотников вернется в состав?
— Со дня на день. Он катается, но не в полную силу.
— Вы сыграли по той же схеме, как и с финнами?
— Финны совсем по-другому играли. А мы отталкиваемся всегда от соперника. Сегодня обе команды хорошо в обороне сыграли. Финны — другие. (Игорь Еронко)
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