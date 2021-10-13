Алексей Кудашов: «Кто больше блокирует, тот и выигрывает»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:5).

— СКА с победой. Они самоотверженно играли — за счет этого и выиграли. Особенно, в третьем периоде. Кто больше блокирует, тот и выигрывает.

— Казалось, что были проблемы со льдом. То шайба подскочит, то перепрыгнет.

— Лучше у игроков спросить. Может лед, может передача неточная была.

— С чем связываете последние неудачи команды?

— Как я и говорил, мы легко даем сопернику создавать моменты. Много пропускаем. Игра в обороне — вот причина.

— Что разладилось после такого яркого старта?

— Сложный сезон, игр много сейчас. Физика не всегда позволяет в оптимальных кондициях быть. На усталости совершаются ошибки, как следствие — пропущенный шайбы.

— У ваших команд в октябре проседает физическое состояние...

— Не могу сказать, что мы сильно просели. Речь о том, что, когда устаешь, то голова соображает иначе. Во-первых, соперник по-другому относится. Когда сам чувствуешь уверенность, то притупляются очевидные вещи. Отсюда и идут ошибки. Да, соперники сложнее пошли. И через это пройдем.