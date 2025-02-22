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22 февраля 2025, 04:28

Кудашов — о поражении от минского «Динамо»: «Это, наверное, одна из худших — если не самая худшая — игра в сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Это, наверное, одна из худших — если не самая худшая — игра в сезоне, это совершенно ясно. Она дала нам много пищи для размышлений, в первую очередь — скорректировать тренировочный план и выправить его. Потому что физическое состояние было не лучшее. Так нельзя, конечно, говорить, но иногда на этом этапе даже хорошо получить по соплям, чтобы сделать правильные выводы. Возможно, при играх через день какие-то тренировки мы сделали неправильно, и команда захлебнулась», — цитирует пресс-служба лиги Кудашова.

Московское «Динамо» с 73 очками занимает 3-е место в Западной конференции. Минская команда идет на 7-й строчке — 69 очков.

В следующем матче московский клуб встретится с «Локомотивом». Матч состоится во вторник, 25 февраля. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт КХЛ
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Алексей Кудашов
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
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4 Автомобилист 68 40 28 84
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6 Трактор 68 33 35 75
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Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
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Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
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2 - 5
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1/4 финала
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Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
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4 - 5
3. Ак Барс - Динамо Мн
4 - 0
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0 - 4
Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
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4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
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5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
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Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
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1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
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4 - 1
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3. Сибирь - Металлург Мг
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5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
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Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
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1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
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4. Динамо М - Динамо Мн
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Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
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Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
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Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 4
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ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
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1. ЦСКА - СКА
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Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
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2. Ак Барс - Трактор
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Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
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3. Сал. Юлаев - Автомобилист
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4. Сал. Юлаев - Автомобилист
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