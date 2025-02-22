Кудашов — о поражении от минского «Динамо»: «Это, наверное, одна из худших — если не самая худшая — игра в сезоне»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Это, наверное, одна из худших — если не самая худшая — игра в сезоне, это совершенно ясно. Она дала нам много пищи для размышлений, в первую очередь — скорректировать тренировочный план и выправить его. Потому что физическое состояние было не лучшее. Так нельзя, конечно, говорить, но иногда на этом этапе даже хорошо получить по соплям, чтобы сделать правильные выводы. Возможно, при играх через день какие-то тренировки мы сделали неправильно, и команда захлебнулась», — цитирует пресс-служба лиги Кудашова.

Московское «Динамо» с 73 очками занимает 3-е место в Западной конференции. Минская команда идет на 7-й строчке — 69 очков.

В следующем матче московский клуб встретится с «Локомотивом». Матч состоится во вторник, 25 февраля. Начало игры — 19:00 по московскому времени.