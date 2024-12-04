Кудашов — о курьезном голе: «Судьи видели одно, все видели другое»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Ак Барса» (4:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ прокомментировал курьезный гол после того, как голкипер Хантер Миски побежал на смену.
«Всей арене показалось, что будет удаление у «Ак Барса». Мы все прекрасно понимали на скамейке, игроки на льду понимали, что будет удаление. Хантер был уверен, что удаление именно в составе «Ак Барса». Судьи понимали, кого будут удалять и должны были как-то это обозначить — руками, жестами, словами. Это сугубо мое мнение, возможно, этого и нельзя было сделать. Судьи видели одно, все видели другое. Хантер ни в чем не виноват. Он подошел и объяснил: «Думал, что удаление будет у «Ак Барса». И я тоже так думал. Не видел, что он убегает из ворот. Увидел, что «Ак Барс» завладел шайбой и свистка нет, только тогда догадался, а вратарь уже убегал. Все были лицом к борту, общая картинка выглядела так, судьи увидели другое нарушение», — цитирует пресс-служба КХЛ Кудашова.
«Ак Барс» с 41 очком занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Динамо» с 43 очками — на 3-й строчке «Запада».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|34
|27
|7
|56
|2
|Спартак
|33
|21
|12
|46
|3
|Динамо М
|33
|20
|13
|43
|4
|СКА
|32
|19
|13
|42
|5
|ЦСКА
|30
|16
|14
|39
|6
|Северсталь
|32
|18
|14
|36
|7
|Динамо Мн
|32
|16
|16
|36
|8
|Торпедо
|32
|15
|17
|35
|9
|Витязь
|32
|14
|18
|31
|10
|Куньлунь РС
|33
|12
|21
|28
|11
|Сочи
|31
|11
|20
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|33
|21
|12
|46
|2
|Сал. Юлаев
|31
|21
|10
|44
|3
|Автомобилист
|31
|19
|12
|42
|4
|Ак Барс
|30
|20
|10
|41
|5
|Металлург Мг
|34
|18
|16
|38
|6
|Адмирал
|34
|15
|19
|35
|7
|Нефтехимик
|34
|12
|22
|33
|8
|Лада
|31
|13
|18
|31
|9
|Авангард
|31
|13
|18
|28
|10
|Сибирь
|30
|12
|18
|27
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|21
|12
|Амур
|32
|7
|25
|17
|4.12
|12:00
|
Амур – Локомотив
|- : -
|4.12
|12:30
|
Адмирал – Динамо Мн
|- : -
|4.12
|16:30
|
Авангард – Сочи
|- : -
|4.12
|17:00
|
Барыс – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Нефтехимик
|- : -
|4.12
|19:30
|
Витязь – ЦСКА
|- : -