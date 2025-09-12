Кудашов — о победе над «Металлургом»: «Такие игры нравятся зрителям»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Такие игры нравятся зрителям. Несмотря на небольшой счет, возможностей было достаточно. Как и в любом матче, были и хорошие, и плохие эпизоды. В этой игре тоже можно найти и позитив, и проблемные места. Для старта сезона и с учетом того, что играли с такими соперниками на выезде, это нормально. Самое главное — добыли победу, которая нам сейчас очень нужна», — цитирует официальный сайт лиги Кудашова.

Московская команда с 3 очками в 3 матчах идет на 7-й строчке в Западной конференции. «Металлург» набрал 4 очка в 3 играх занимает 3-ю строчку в Восточной конференции.