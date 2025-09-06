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Кудашов — о поражении «Динамо» от ЦСКА: «Некоторые ошибки были необъяснимыми»

Алина Савинова

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов назвал причины поражения команды от ЦСКА на старте нового сезона FONBET чемпионата КХЛ.

Матч прошел в субботу, 6 сентября, на «ЦСКА Арене» в Москве и завершился со счетом 6:2 в пользу хозяев.

«С таким гандикапом, который мы дали ЦСКА в начале игры... Пропускали совсем плохие голы. Нельзя сказать, что легкие, ЦСКА их заслужил, но мы плохо отработали перед своими воротами. Дали преимущество сопернику, хотя настрой был, но потом как по щелчку пальцев мы все отдали и начали догонять. Не скажу, что по движению мы были какие-то тяжелые. Правильнее, наверное, сказать про игровую дисциплину — некоторые ошибки вообще были необъяснимыми», — приводит пресс-служба КХЛ слова Кудашова.

Следующий матч «Динамо» проведет 9 сентября дома против «Сочи». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт КХЛ
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Алексей Кудашов
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