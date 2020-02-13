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Алексей Кудашов: «Команды не отсиживались в обороне»

22:41
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Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2).

— Сложная, тяжелая игра с обилием моментов с обеих сторон, — цитирует тренера официальный сайт «Торпедо». — Команды не отсиживались в обороне. Думаю, зрителям матч понравился. Хорошо, что выиграли. Однако есть, что исправлять перед плей-офф. Есть моменты, которые нужно улучшать и в атаке, и в обороне.

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