Алексей Кудашов: «Команды не отсиживались в обороне»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2).

— Сложная, тяжелая игра с обилием моментов с обеих сторон, — цитирует тренера официальный сайт «Торпедо». — Команды не отсиживались в обороне. Думаю, зрителям матч понравился. Хорошо, что выиграли. Однако есть, что исправлять перед плей-офф. Есть моменты, которые нужно улучшать и в атаке, и в обороне.