Алексей Кудашов: «Команда готовится в штатном режиме»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов заявил, что все хоккеисты команды из Санкт-Петербурга горят желанием продолжать плей-офф КХЛ, несмотря на то, что играть придется без зрителей.

— Команда готовится в штатном режиме, — цитирует тренера РИА «Новости». — Понимаем серьезность соперника. Слабых команд во втором раунде нет. Игра будет «от ножа». Матчи пройдут при пустых трибунах, но главное, что у нас есть возможность играть в хоккей. Все горят желанием продолжить чемпионат. Что касается зрителей — у нас хорошие телетрансляции. У всех будет возможность увидеть хорошую картинку, поболеть за команду. Это самое важное. Мы нуждаемся в поддержке и будем ее чувствовать

Двусторонняя игра на тренировке была плановой. Тот факт, что она прошла с музыкой, судьями и объявлением авторов голов — это нормальная практика, а не подготовка к матчу без зрителей. Мы уже проводили такие двусторонки.