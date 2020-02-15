Алексей Кудашов: «Игра была похожа на плей-офф»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:4 ОТ).

— Игра была похожа на плей-офф: быстрая, жесткая, с обилием моментов — команды не отсиживались в обороне, — цитирует тренера официальный сайт уфимцев. — Сегодня хорошо сработало большинство, поэтому и выиграли.