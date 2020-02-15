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Алексей Кудашов: «Игра была похожа на плей-офф»

18:38
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Главный тренер СКА Алексей Кудашов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:4 ОТ).

— Игра была похожа на плей-офф: быстрая, жесткая, с обилием моментов — команды не отсиживались в обороне, — цитирует тренера официальный сайт уфимцев. — Сегодня хорошо сработало большинство, поэтому и выиграли.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-vstrechi-salavat-yulaev-ska/

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