Алексей Кудашов: «Игра была похожа на плей-офф»
18:38
Главный тренер СКА Алексей Кудашов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:4 ОТ).
— Игра была похожа на плей-офф: быстрая, жесткая, с обилием моментов — команды не отсиживались в обороне, — цитирует тренера официальный сайт уфимцев. — Сегодня хорошо сработало большинство, поэтому и выиграли.
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-vstrechi-salavat-yulaev-ska/
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