Алексей Кудашов: «Если бы победителю Матча звезд платили миллион долларов, хоккей был бы другим»

Главный тренер СКА и команды дивизиона Чернышева Алексей Кудашов поделился мнением о формате Матча звезд.

Команда дивизиона Чернышева вышла в финал ФОНЬБЕТ Матча Звезд КХЛ 2020.

— Дмитрий Чернышенко говорит, что лига ищет новые форматы Матча звезд, потому что этот — устарел. Что бы вы изменили?

— Не так давно этот формат. Однозначно могу сказать, что намного интереснее, чем когда мы играли «5 на 5». Здесь уже никуда не денешься, поскольку «3 на 3». Приходится бегать, кататься, голы забивать. Более активный хоккей.

— Нам хочется силовых приемов, борьбы.

— Чтобы получить силовые приемы и борьбу — это нужны большие призовые, чтобы стимул был у игроков. Даже не большие призовые, неправильно говорю, но какой-то стимул должен быть. Потому что у ребят уже послезавтра игры, вчера была занятость, и тяжело их заставить, чтобы они бились в кровь в таких играх.

— А формат Америка — Россия сможет мотивировать хоккеистов?

— У нас же был такой формат — легионеры против русских. Но не особо разница была.

— А если будет несколько сборных — Россия, Канада, США, Швеция, Чехия, Финляндия.

— А мы наберем из других стран игроков? Если б лимита не было, можно было бы рассуждать.

— Представьте, что как в НХЛ миллион долларов призовых получает победившая команда.

— Вы бы увидели другой хоккей. Сильно другой.

— Вы бы, наверное, за сменами следили построже.

— Да я думаю, что игроки бы сами менялись по-другому и играли по-другому. Моя работа все равно была бы минимальной. (Игорь Еронко)