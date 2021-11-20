Алексей Кудашов: «Если бы Галиев забил, а не попал в штангу, то говорили бы, что стабильно забивает»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:1).

— Спасибо болельщикам. Они нас сегодня гнали вперед, поддерживали.

Отличная атмосфера. Если по игре, то сопернику не дали шанса. Сами создавали, атаковали, забили хорошие голы. Получилась полноценная хорошая игра в обороне и в атаке, — цитирует тренера сайт бело-голубых.

— Полушутливый вопрос. Уже не первый раз ведете 2:1 и забрасываете гол в пустые. Можно ли говорить, что нашли такой идеальный секрет победы?

— Хотелось бы, чтобы было так.

— Что с Михаилом Фисенко?

— Степень серьезности травмы пока непонятна.

— Галиев немного сник. Что скажете по его игре?

— Если бы забил, а не попал в штангу, то говорили бы, что стабильно забивает. У каждого бывает, что где-то не идет.

— Уже не первый раз снимаете вратаря в конце периодов. На табло было 3.8 секунды. Не рискованно было? За сколько шайба может долететь до ворот?

— Если будет больше 4-х секунд оставаться, то снимать вратаря не будем.