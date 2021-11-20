Алексей Кудашов: «Если бы Галиев забил, а не попал в штангу, то говорили бы, что стабильно забивает»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:1).
— Спасибо болельщикам. Они нас сегодня гнали вперед, поддерживали.
Отличная атмосфера. Если по игре, то сопернику не дали шанса. Сами создавали, атаковали, забили хорошие голы. Получилась полноценная хорошая игра в обороне и в атаке, — цитирует тренера сайт бело-голубых.
— Полушутливый вопрос. Уже не первый раз ведете 2:1 и забрасываете гол в пустые. Можно ли говорить, что нашли такой идеальный секрет победы?
— Хотелось бы, чтобы было так.
— Что с Михаилом Фисенко?
— Степень серьезности травмы пока непонятна.
— Галиев немного сник. Что скажете по его игре?
— Если бы забил, а не попал в штангу, то говорили бы, что стабильно забивает. У каждого бывает, что где-то не идет.
— Уже не первый раз снимаете вратаря в конце периодов. На табло было 3.8 секунды. Не рискованно было? За сколько шайба может долететь до ворот?
— Если будет больше 4-х секунд оставаться, то снимать вратаря не будем.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/181219-aleksey_kudashov____soperniku_ne_dali_shansa__
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