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Алексей Кудашов: «Единственный негативный момент — СКА не забил «пять на три»

16:58
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Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:1).

— Всегда приятно здесь играть, полные трибуны, болельщики СКА были представлены, — приводит слова Кудашова пресс-служба «Амура». — В начале плохое было движение, но потом разбегались, и стало лучше. Единственный негативный момент — не забили «пять на три». А так все нормально.

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