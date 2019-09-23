Алексей Кудашов: «Дыбленко вышел «5 на 3», потому что тренировался там»
Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (2:3Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что СКА не использовал почти 2 минуты игры «5 на 3» на стыке третьего периода и овертайма.
— Первый и третий периоды были хорошие по движению, во втором нас ЦСКА зажал, но — выстояли в нужный момент. В концовке были моменты, которые нужно было использовать. Итог — две равные команды. И как и в первый раз — была тяжелая и напряженная игра.
— Удивило, что Дыбленко вышел при игре «5 на 3». Почему?
— Потому что он тренировался там.
— Мельничук снова сыграл хорошо. У него уже два «сухаря». Готов ли он к тому, чтобы быть если не основным, то хотя бы больше игрового времени получать?
— На сегодняшний день он занимает ворота, играет хорошо и стабильно, будем дальше смотреть.
— В концовке подсели, потому что играли два матча подряд?
— Не могу сказать, что мы встали в третьем периоде. Нормальное было движение. Второй у нас выпал. ЦСКА зажимал нас в зоне.
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