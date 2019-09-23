Алексей Кудашов: «Дыбленко вышел «5 на 3», потому что тренировался там»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (2:3Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что СКА не использовал почти 2 минуты игры «5 на 3» на стыке третьего периода и овертайма.

— Первый и третий периоды были хорошие по движению, во втором нас ЦСКА зажал, но — выстояли в нужный момент. В концовке были моменты, которые нужно было использовать. Итог — две равные команды. И как и в первый раз — была тяжелая и напряженная игра.



— Удивило, что Дыбленко вышел при игре «5 на 3». Почему?



— Потому что он тренировался там.



— Мельничук снова сыграл хорошо. У него уже два «сухаря». Готов ли он к тому, чтобы быть если не основным, то хотя бы больше игрового времени получать?

— На сегодняшний день он занимает ворота, играет хорошо и стабильно, будем дальше смотреть.

— В концовке подсели, потому что играли два матча подряд?

— Не могу сказать, что мы встали в третьем периоде. Нормальное было движение. Второй у нас выпал. ЦСКА зажимал нас в зоне.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика