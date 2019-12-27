Алексей Кручинин: «Готов хоть на санях добираться, потому что хочется сыграть на Кубке Шпенглера»

Новичок «Салавата Юлаева» Алексей Кручинин заявил, что постарается поскорее присоединиться к команде, которая сейчас выступает на Кубке Шпенглера в Швейцарии.

— Про самочувствие сейчас тяжело сказать — несколько дней не тренировался, буду форму набирать. Еще есть время до следующей игры чемпионата. Долго тянулись эти формальности с обменом: я ждал, надеялся. Получилось, поэтому сейчас выдохнул, стало полегче, — цитирует Круичнина официальный сайт уфимцев.

Сейчас еду к команде на Кубок Шпенглера. Готов был хоть на санях добираться, потому что хочется уже скорее приехать в команду и сыграть. Очень соскучился по играм.

Думаю, что на первой игре буду на хорошем «взводе», потому что, повторюсь, очень соскучился по хоккею, поэтому будет небольшая эйфория — с настроем выйду на лед. Сейчас надо зайти в плей-офф и бороться за Кубок, за медали. Надо выступить как можно успешнее, потому что команда серьезная, у нас большие задачи. Я должен помогать достигать этих целей.