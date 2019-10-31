Алексей Ковалев: «Сам показываю хоккеистам, как играть»

Тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалев в интервью «Известиям» отметил, что старается на тренировках личным примером показывать игрокам, как нужно играть.

— В октябре прошлого года после победы «Куньлуня» над ЦСКА (3:1) в интервью «Известиям» вы говорили, что чувствуете себя играющим тренером. Сейчас та же ситуация?

— В принципе я этим и занимаюсь. Конечно, языком тоже можно многое объяснить. Но все равно для меня всегда было важно наглядно показать, что делать. Тем более у меня имеется такая возможность. Иногда, когда есть свободное время, играем с ребятами «3 на 3». И если нужно хоккеистам что-то показать, стараюсь это демонстрировать на своем примере. Так легче работать.

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