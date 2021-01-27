Алексей Ковалев рассказал, как в его команду попали дети знаменитых игроков: Бондры, Челиоса, Николишина и Ларионова

Звезда российского хоккея, ныне тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев в интервью «СЭ» рассказал о работе с детьми знаменитых хоккеистов НХЛ — Петера Бондры, Криса Челиоса, Андрея Николишина и Игоря Ларионова.

— В «Куньлуне» был период, когда было много детей хоккеистов — Бондра, Челиос, Николишин, Ларионов. Это вызывало подозрения.

— Челиос был хорошим защитником. И первое, что приходит в голову — если он занимался с сыном, то ему должно что-то передаться. Я в нем не разочаровался. Поначалу казалось, что он кататься не умеет. Но он проделывает большую работу, и только Челиос и Евсеенков имеют положительный показатель полезности. Так, как Челиос работает клюшкой, отбирает шайбу, мало кто может.

У Ларионова хорошие данные, он видит площадку. Он провел удачно несколько матчей, потом заболел, вернулся, ковидом заболел. Подходил дедлайн, когда нужно было решить, платить ли человеку. В последний момент решили избавиться от него, потому что мы не могли просто держать его в команде для тренировок.

— С папой поссорились?

— Мы обменялись сообщениями. Я не тот человек, который будет что-то скрывать. Сказал то же, что и вам. Конечно, неприятно отцу, когда его сына убирают из команды. Но не все от меня зависит.

Бондра — неплохой парень, работящий. Но его иногда захлестывает, он слишком высокого мнения о себе. По работоспособности он превосходит своего отца, но в реализации моментов, борьбе за шайбу его игра на невысоком уровне. Плюс то, как он ставит себя в команде. Был инцидент, после которого поставили точку.

— К Николишину, наверное, меньше всего вопросов?

— Он испытал все, поиграл со всеми. Надо отдать ему должное, что Иван пришел в себя после того, как долго не мог найти команду. У него есть потенциал, конечно, он не полностью его раскрыл пока. Николишин старается, выкладывается на 120 процентов. Сейчас у него есть небольшие травмы, с которыми он продолжает играть. И не подходит, не жалуется.

— Так там папа ему сразу скажет.

— Да тут папе и не надо говорить. Мы с Андреем разговаривали и изначально договорились не давить с двух сторон на Ивана. Если он под моим руководством, то я им занимаюсь.

Алексей Ковалев возглавил «Куньлунь» летом прошлого года. На данный момент китайский клуб занимает последнее место в Восточной конференции.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

Полностью интервью с Алексеем Ковалевым можно прочитать здесь.