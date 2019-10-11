Бывший нападающий сборной России Алексей Ковалев посетил музей восковых фигур. Прославленный российский хоккеист, входящий в тренерский штаб «Куньлуня», выложил фотографии со скульптурами Халка, Мохаммеда Али, Джеки Чана, а также присел на трон рядом со статуями королевы Англии Елизаветы II и ее супруга Филиппа.

«Получил возможность навестить королевскую чету, и они позволили мне присесть на их трон», — написал Ковалев в Instagram.