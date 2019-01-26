Алексей Ковалев: "Крикунов до сих пор не признает ошибок и продолжает обвинять хоккеистов"

Бывший капитан сборной России Алексей Ковалев в резкой форме отозвался о главном тренере московского "Динамо" Владимире Крикунове. У хоккеиста и тренера был конфликт на Олимпиаде-2006 в Турине. По словам Ковалева, после Игр они больше не общались.

– Я ни разу не разговаривал с ним с того момента, и я видел много его интервью, в которых он говорит обо мне – предполагаю, что он пытается оправдать себя: мол, если бы не этот хоккеист, мы выступили бы лучше. Он до сих пор считает так, - сказал Ковалев. - По мне, куда важнее, что у нас была хорошая команда, которая могла победить, но у нее не было правильного руководителя. Конечно, это раздражает меня, и я не могу забыть об этом. Та Олимпиада была прекрасным шансом на золото – такие не возникают легко. Любой шанс, любой момент, который есть у хоккеиста, он хочет использовать по максимуму. Это принесло разочарование, и, конечно, я никогда не смогу забыть про это.

Я и сейчас зол на этого человека, я вообще не уважаю его. Даже после всех этих лет он не признает своих ошибок и в то же время продолжает обвинять хоккеистов. Это неправильно. Оставлю это на его совести, если он такой человек – что ж, пусть будет так. (Джиллиан Кеммерер)

Полностью интервью Ковалева