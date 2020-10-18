Алексей Ковалев: «Использовал кое-какие бабушкины навыки, чтобы вылечиться»

Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев рассказал, как проходило его лечение. Специалист переболел коронавирусом.

«В целом, обошлось без осложнений, — цитирует Ковалева РИА «Новости». — Мы вернулись после первого выезда, и в команде сразу десять человек слегло, в том числе и я. Перенос все как обычную простуду: три дня держалась температура, я использовал кое-какие бабушкины навыки, чтобы вылечиться: перед сном попарил ноги, заворачивался и потел. Кстати, уже наутро помогло: встал, и, по крайней мере, температуры уже не было. Самым тяжелым для меня было просто сидеть все оставшееся время дома. Зато когда вышел на работу, стал еще более «голодным»: сижу во дворце по семь-восемь часов, домой желания возвращаться нет.

Я благодарен, что доверие со стороны руководства ко мне остается. Как главный тренер, чувствую свою ответственность за результат. Поэтому стараюсь выкладываться по максимуму, чтобы выбраться из этой ситуации. И требую от ребят того же — все в команде сейчас должны работать больше, чем на 100%, иначе дела не наладятся. Еще когда был игроком, говорил, что доверие мощно мотивирует. Но я не буду сидеть сложа руки, пользуясь этим доверием, и искать себе оправдания: пандемия, отсутствие предсезонки, новый состав... Что бы ни случилось, мы обязаны набирать очки и прорываться вверх».