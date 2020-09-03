Алексей Касатонов: «Хоккейный сезон стартовал. Спасибо врачам»

Двукратный олимпийский чемпион, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов поблагодарил врачей за проделанную ими работу во время пандемии.

— КХЛ начала сезон строго по запланированному графику. Мы увидели отличный по качеству хоккей в матче за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Потихоньку мы возвращаемся к нормальной жизни. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить врачей за их вклад в борьбе с коронавирусом. Да, какое-то время будут существовать некоторые ограничения, в том числе и для болельщиков, но все должны отнестись с понимание к сложившейся ситуации. Сейчас Ночная хоккейная лига готовится к старту очередного сезона. Мы знаем, что все соскучились по нашей любимой игре — как хоккеисты-профессионалы, так и хоккеисты-любители, которых в разных регионах с каждым годом становится все больше и больше. Хотелось бы всех поздравить с возобновлением хоккея и пожелать всем крепкого здоровья!