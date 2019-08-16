Алексей Калюжный: «В раздевалке Ягр занимал сразу два шкафчика: в одном у него были иконы»

Бывший форвард сборной Белоруссии Алексей Калюжный рассказал о суевериях хоккеистов, с которыми встречался в ходе игровой карьере.

— Помню, в «Авангарде» играл с великим Яромиром Ягром, -цитирует Федерация хоккея Белоруссии Калюжного. — Так вот, в раздевалке он занимал сразу два шкафчика: в одном у него были иконы, во втором — разная форма, несколько пар коньков, которые он мог менять прямо во время игры. У нас в клубе работала девушка, она помогала легионерам с адаптацией.



Как-то Яромир попросил ее положить ему деньги на телефон. В этот же день он забивает две шайбы. Перед следующей игрой он звонит этой девчонке и говорит: «Мне пришла смс, что ты положила деньги в определенное время. Езжай в тот же банкомат и клади мне деньги на телефон точно в это же время». Девушка в шоке, говорит, что сейчас у нее обед, никуда поехать она не может. На что Ягр пригрозил, что позвонит прямиком директору клуба, если она не выполнит его просьбу. И она побежала класть ему деньги на телефон. Не помню, правда, забил он в той игре или нет. Кстати, Ягр при неудачной игре шел в раздевалку, снимал коньки, носки и надевал коньки на босую ногу. Реально люди во все это верят.



Пожалуй, самые суеверные в хоккее — это вратари. В сборной Беларуси я играл с голкипером, который в день матча вообще ни с кем не разговаривал. Иногда мы забывали об этом, обращались к нему с какой-то просьбой. Ждем ответа и только потом вспоминаем, что день игры, он же не разговаривает ни с кем. Так вот настраивался на игру. Хотя сам по себе он парень очень общительный и компанейский.