Исаков: «Не планировали, что во втором матче с «Северсталью» будем играть столько в меньшинстве»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от «Северстали» (0:4) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии стал равный — 1-1.

«Нахватали много необязательных удалений, они нас выбили из колеи. Прекрасно понимали, что «Северсталь» начнет этот матч очень активно, но не планировали, что будем играть столько в меньшинстве. Мы все люди, но главное, что я сегодня увидел, — это заряженность череповчан. Я сегодня могу повторить те слова, которые говорил после первой игры: ничего не произошло, готовимся к следующей игре с максимальной концентрацией. Удаление Кручинина разберем внутри команды», — цитирует официальный сайт лиги Исакова.

Третий матч в серии пройдет в Нижнем Новгороде в пятницу, 27 марта.