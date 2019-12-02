Алексей Емелин: «Всегда тяжело начинать играть после травмы»

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1). Хоккеист сыграл впервые с 1 сентября из-за проблем со спиной.

— Всегда тяжело начинать играть после травмы, набирать игровую форму, — цитирует Емелина официальный сайт «Авангарда». — Матч был тяжелый, плюс мы играли в Хабаровске, большая разница во времени, но ребята сыграли хорошо, надежно и помогали во всем.

— «Амур» — неприятный соперник: постоянная борьба, прессинг. С чем именно пришлось сегодня столкнуться? Все то же самое?

— Да, думаю, все то же самое, плюс, еще раз повторюсь, большая разница во времени. Тяжело привыкнуть к этому, биологические часы немного меняются, поэтому, наверное, труднее было себя перебороть.

— Как сам оцениваешь этот выезд? Кажется, что справляемся хорошо, несмотря на все трудности.

— Да. Три игры, потеряли всего одно очко, и, я думаю, пока мы неплохо идем. Осталась последняя игра в Новосибирске, нужно побороться за эти два очка.